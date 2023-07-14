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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأ بـ5 آلاف دولار|مزاد علني على بدلة "بحب في غرامك" لـ لطيفة

لطيفة
لطيفة

بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقات النجمة لطيفة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، وظهور لطيفة بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عاما في فيديو كليب "بحب في غرامك"، أطلق جمهور لطيفة هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد  لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب، وأعادت ارتدائها مع منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

 

بدلة لطيفة

وتفاعلت النجمة لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنساني ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يارب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي فى بالى.

 

ويصل سعر البدلة حتى الآن في المزاد إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة "طب اهو" وهي تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض أن البدلة ليست هي نفس البدلة التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عاما، لأنها لم تكن مرتديه الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

 

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليباتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بها الكثيرين.

 

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.

لطيفة بدلة لطيفة بحب في غرامك

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