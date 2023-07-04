ناقدة فنية: فيلم مستر إكس يناقش قضية خطيرة.. وفكرة بيت الروبي لطيفة

كشفت دعاء حلمي، ناقدة فنية، عن رأيها في فيلم "بيت الروبي" والذي عُرض في عيد الأضحى المبارك، قائلة إن فكرة الفيلم كانت لطيفة، وهي مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الأجيال المختلفة.

وأضافت "حلمي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "etc"، أن كريم عبد العزيز له شعبية كبيرة ولديه جمهوره، والفيلم كان مميز بشكل كبير، وكذلك كريم محمود عبد العزيز أصبح لديه شعبية قوية، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسوق لنفسه من خلالها بشكل مميز، أو في الشارع المصري.

وتابعت، أن السيناريو كان هو الحلقة الأضعف في كل عناصر فيلم بيت الروبي، ولكن الفيلم لطيف، وسيعجب قطاعا كبيرا من الجماهير، واعتمد على فكرة السهل الممتنع، "مفهوش أي فذلكة، أو مشاهد خطيرة أو أي شيء".

واستطردت متحدثة عن فيلم "مستر إكس"، قائلة إن الفيلم مميز ويتحدث عن ملف في منتهى الخطورة، وهي نظرة الرجل للمرأة وأسباب الطلاق من وجهة نظر الرجل.

وواصلت، أن أحمد فهمي قدم شخصية مميزة، ونجح في تجسيد الشخصية بشكل مميز، ولكن الإخراج كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك بكثير.