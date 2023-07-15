لطيفة تطرح برومو أول أغانيها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا المفاجأة

طرحت النجمة لطيفة برومو تشويقي لأغنيتها الجديدة، التي تستعد لطرحها خلال الساعات القليلة القادمة بطريقة الفيديو كليب، وظهرت لطيفة في البرومو، بمشاعر زوجة غاضبة ومنفعلة من زوجها، ثم تركته وخرجت لتركب سيارتها برفقة زملائها.



وانتهت لطيفة مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، وتطرح أغاني الألبوم تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجأت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات القادمة، إنتهائها من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.



وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، أنها اختارت أغاني جديدة تتناسب مع موسم الصيف، وترضي كافة الأذواق الموسيقية، مؤكدة أن الألبوم الجديد يحمل الكثير من المفاجئات لجمهورها.



ونشرت البرومو وعلقت عليه قائلة: "حبايبي أنا في عربيتي وطالعة على الساحل، وده أول برومو من أغاني الألبوم بتمنى من قلبي إنه يعجبكم وتفرحوا بكل أغانيه".

https://fb.watch/lOlRN5_s2t/

كانت لطيفة قد تصدرت مؤخرا تريند تويتر في الوطن العربي، بعد أن حقق ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على شاشة "cbc"، ما يزيد عن 40 مليون مشاهدة، عبر كافة وسائط التواصل الاجتماعي منها 25 مليون مشاهدة على تيك توك، وما يزيد عن 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بالإضافة لمشاهدات الحلقة على تويتر وفيس بوك وانستجرام، وغيرها من المنصات ومواقع التواصل.