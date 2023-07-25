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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب بالدقهلية للتحقيق

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز ي اجا وشربين ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور. 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق هم 106 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقري منية سمنود مركز طلخا ومستشفي اجا المركزي والوحدات الصحية بقري السلام وابو جلال ومنشأة مبارك والصبرية مركز شربين، وعدد 4 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بمدينة اجا، كما شملت الاحالة للتحقيق عدد 8 منهم مديري مركزي شباب مدينة اجا ومنية سمنود لارتكابهم مخالفات ادارية بشأن اذونات خروج دون تسجيلها وكذا مسئولي مراكز شباب اللاوندي بمركز اجا والسلام والسعدية بشربين وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء فترات المرور للجان التفتيش.

وكلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي والتحقيق مع مسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وجميع مرتكبي المخالفات الادارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليه.

 

الإدارة البيطرية الخدمات المقدمة للمواطنين العاملين بالمستشفيات الوحدات الصحية والبيطرية محافظ الدقهلية ومراكز الشباب

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