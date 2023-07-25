رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

تفاصيل جديدة في رحيل علي معلول

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول قرار رحيل على معلول عن الفريق الأول للنادى الأهلى والعروض المقدمة اليه من قطر والسعودية.

في الساعات الأخيرة أثار جناح أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس علي معلول، قلق جمهور الأهلي بشكل كبير، بعدما نشر ستوري على حسابه الرسمي على “إنستجرام” فيه إيموشن التفكير وعلامة التحميل، وسط أنباء عن تفكيره في الرحيل.



وقالت تقارير صحفية تونسية، إن علي معلول، قرر مغادرة القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة استمرت 7 سنوات كاملة، وأنه سينتهى عقد معلول، مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما أثار الجدل، بين جمهور الأهلي .

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعه الفيديو التالى :

https://fb.watch/l-Maq6JV4E/