قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين ثلاثة شبان فلسطينيين

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن 3 شبان فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جبل جرزيم في نابلس.

وأكدت خلال إفادتها على الهواء أن شهود عيان قالوا إن أحد الشبان الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة غادرها لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية، ثم تمت إصابته، ولكنه أكمل اشتباكه بالرغم من إصابته حتى استشهاده، ثم بعد ذلك تم الاشتباك مع الاثنين الآخرين، وكان بإمكانهما النجاة ولكنهما اشتبكا حتى الارتقاء شهيدين بجانب صديقهما الثالث.

وأضافت أن قوات الاحتلال فجرت أدمغة الشهداء ثم سحبت المركبة الخاصة بهم، واحتجزت جثامينهم وأبلغت الشئون المدنية باستهداف ثلاثة شبان في جبل جرزيم في نابلس، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم هويتهم حتى الآن.

جنود قوات الاحتلال

وأوضحت أن هناك وجودا مكثفا من جنود قوات الاحتلال في المنطقة، فيما منعت القوات سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وأيضا الطواقم الصحفية الذين يقومون بتوثيق الأحداث في العادة، منوهة بأن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.