المؤلف محمد صلاح العزب يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل محمد إمام | خاص

كشف المؤلف محمد صلاح العزب، سبب اعتذاره عن كتابة مسلسل محمد إمام الذي سينافس به ضمن دراما رمضان 2024، والمقرر انطلاق تصويره قريبا.

وأشار محمد صلاح العزب إلى أنه كان من الضروري الإعلان عن عدم كتابته لمسلسل محمد إمام هذا العام، بسبب إصرار الصحافة للسؤال حول قصة العمل، وينهي الجدل حول هذا الأمر:"أول ما مضى كل الصحفيين كلموني أنا.. وفي مؤلف تاني للمسلسل هو أولى بالاهتمام ده".

وقال المؤلف محمد صلاح العزب، إن مسلسل “السفاح” المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد، مقتبس من قصة حقيقية شغلت الرأي العام لفترة طويلة.

أكد مؤلف مسلسل السفاح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه اهتم بالقصة وتواصل مع عدد من الصحفيين لمعرفة تطوراتها حتى تم الحكم على الشخصية الحقيقية.

أشار محمد صلاح العزب إلى أن الفنان أحمد فهمي سيكون مفاجأة مسلسل السفاح، خاصة في ظل التنوع الذي قدمه في أعماله مؤخرا وأبرزها فيلم العارف ومسلسل سره الباتع بعيدا عن الكوميديا.

ونشر هادي الباجوري على حسابه الرسمي بـ فيس بوك، البرومو المبدئي للعمل، معلقًا: سفاح الجيزة قريبًا على شاهد.

أحمد فهمي في البرومو المبدئي، وهو يرتكب أكثر من جريمة قتل، وذلك في أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.