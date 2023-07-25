عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلف محمد صلاح العزب يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل محمد إمام | خاص

محمد إمام ومحمد صلاح
محمد إمام ومحمد صلاح العزب

كشف المؤلف محمد صلاح العزب، سبب اعتذاره عن كتابة مسلسل محمد إمام الذي سينافس به ضمن دراما رمضان 2024، والمقرر انطلاق تصويره قريبا. 

 

وأشار محمد صلاح العزب إلى أنه كان من الضروري الإعلان عن عدم كتابته لمسلسل محمد إمام هذا العام، بسبب إصرار الصحافة للسؤال حول قصة العمل، وينهي الجدل حول هذا الأمر:"أول ما مضى كل الصحفيين كلموني أنا.. وفي مؤلف تاني للمسلسل هو أولى بالاهتمام ده". 

 

وقال المؤلف محمد صلاح العزب، إن مسلسل “السفاح” المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد، مقتبس من قصة حقيقية شغلت الرأي العام لفترة طويلة. 

 

أكد مؤلف مسلسل السفاح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه اهتم بالقصة وتواصل مع عدد من الصحفيين لمعرفة تطوراتها حتى تم الحكم على الشخصية الحقيقية. 

 

أشار محمد صلاح العزب إلى أن الفنان أحمد فهمي سيكون مفاجأة مسلسل السفاح، خاصة في ظل التنوع الذي قدمه في أعماله مؤخرا وأبرزها فيلم العارف ومسلسل سره الباتع بعيدا عن الكوميديا. 

 

 

 

 

ونشر هادي الباجوري على حسابه الرسمي بـ فيس بوك، البرومو المبدئي للعمل، معلقًا: سفاح الجيزة قريبًا على شاهد.

أحمد فهمي في البرومو المبدئي، وهو يرتكب أكثر من جريمة قتل، وذلك في أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

 

محمد صلاح العزب محمد امام هادي الباجوري دراما رمضان رمضان 2024 سره الباتع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر حركة تنقلات الشرطة 2023 | تفاصيل

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

عاجل | نتيجة الثانوية العامة ستعلن في هذا الموعد ومفاجأة للطلاب

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

حركة تنقلات الداخلية.. أبوعمرة للأمن العام ومفيد للتفتيش وحسين للشئون الإدارية

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

لطيفة تستعد للسفر إلى تونس قبل إحياء حفلها في قرطاج 13 أغسطس

أراكم في يوتيوبيا يوم 28..رسالة جديدة من ترافيس سكوت قبل حفله بالأهرامات

نقل مغنية أمريكية شهيرة إلى المستشفى في حالة صحية خطرة

عرض فيلم ترافيس سكوت الجديد Aggro Dr1ft ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا

رقم مفاجئ.. Barbie يتفوق على Oppenheimer في شباك التذاكر العالمي

سحب فيلم Challengers من مهرجان فينيسيا وتأجيل عرضه لـ 2024

في 3 أيام.. Oppenheimer يحقق 174 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

انتصار: السيدات ليس لهم هدف محدد في الحياة ورأيهم بيتغير باستمرار| فيديو

ترشيحاتنا

سعر أغلى سيارات BMW الجديدة في مصر.. صور

رامي رضوان تعليقا على أزمة حسين الشحات: بلاش ننفخ في النار

التطور التاريخي للحجاب في مصر .. د.علي جمعة يوضح

بتاخد الفوائد مقدم.. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الشهادات الدولارية المطروحة

ازدراء المجلس.. إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد مارك زوكربيرج

القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام بالقتل في اعتداءات بروكسل 2016

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر ظهور هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض اليرقان.. اعرف أعراضه

حمادة هلال وشيماء سيف وميرفت أمين في عزاء والد مي كساب |صور

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ