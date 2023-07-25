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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تطوير 357 منطقة وهدية لأهالي العياط.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة العشوائيات؟

جهود الدولة للقضاء
جهود الدولة للقضاء على العشوائيات

حرصت الدولة على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ إذ يرتبط مفهوم الحماية بإغاثة المواطن في حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.

الأسواق العشوائية تهدر المال العام.. والحل في فرض الغرامات والعقوبات المشددة | التقارير | الطريق
الأسواق العشوائية

جهود الدولة للقضاء على العشوائيات

وقامت الدولة المصرية بجهود كبيرة لتحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية، بدايتها كانت بتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة: 

  1. نجحت الدولة عام 2021 في تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة.
  2. تمت الخطة بمشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة.
  3. أطلق مشروع “سكن لكل المصريين” بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.
  4. وفي عام 2022 تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم نحو 500 ألف وحدة.
  5. بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014.
  6. تم تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه.
  7. افتتاح عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014 كان أبرزها: مشروع “بشاير الخير” بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام.

ويعد سوق العياط أحد أبرز الأسواق الحضارية الجديدة الجاري تنفيذها بالمحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من الوجود غير المنظم للبائعين، وإحداث إعاقات واختناقات مرورية.

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متابعة أعمال تطوير العشوائيات بأحياء مدينة العريش

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بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

ويعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحدا من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها محافظة الجيزة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة، إضافة إلى التحول لأسواق نموذجية متكاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعظم من موارد المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد سوق العياط الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية التي تنفذها محافظة الجيزة من خلال مديرية الإسكان وبتمويل من صندوق التنمية الحضرية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يقام على مساحة 3700 م2 ومقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول.

وفي السطور التالية نبرز أهم المعلومات عن سوق العياط الجديد.

  • السوق الجديد يعد بديلا للسوق العشوائي بمنطقة المزلقان.
  • يقام على أعلى مستوى خدمي على مساحة 3700 م2.
  • مقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات).
  • تنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.
  • يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ.
  • يراعى في تنفيذه أن يكون مجهزًا بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق.
  • بلغت نسبة تنفيذ المشروع 80%.
البداية بالدهشورى والواسطى وترعة البوص تطوير الأسواق العشوائية ببنى سويف - الأهرام اليومي
العشوائيات

تطوير الأسواق العشوائية

ويقام السوق على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، حيث يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ ومجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.

وحتى انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها قرابة 70%، وفرت المحافظة موقعاً مؤقتاً لأصحاب الباكيات بالسوق القديم لحين الانتهاء من بناء وتجهيز السوق الحضارى البديل، وذلك وفقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 / 2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

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متابعة أعمال تطوير العشوائيات بأحياء مدينة العريش

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بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تنفذ خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لاستيعاب الباعة الجائلين والعمل على ضبط الأسواق ولضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذى تسببه الأسواق العشوائية، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضاري ولائق.

وكلف محافظ الجيزة، السكرتير العام للمحافظة بتوجيه جميع الأحياء بالعمل على توفير قطع أراضي تصلح لإقامة أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أماكن بديلة لهم.

وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 ستشمل إنشاء أسواق ومواقف حضارية بالمناطق ذات الكثافات السكانية للعمل على تحقيق التنمية الشاملة بها.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب، والذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق. 

يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.

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