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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترقية مزدوجة.. هاني شعراوي مديرا للمباحث الجنائية بالجيزة بعد الحصول على رتبة لواء

صدى البلد

ترقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة إلى رتبة اللواء وتم تصعيده ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بعد مجهود مضني في مكافحة الجريمة بأنحاء الشارع الجيزاوي. 

 

ونجح شعراوي طوال عام شغل فيه منصب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة حل لغز مئات القضايا الهامة واسقاط عتاة الاجرام من البلطجية وتجار المخدرات ومرتكبي جرائم القتل. 

 

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثلاثاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

 

تضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومساعدى الوزير لقطاع الأمن الوطنى وقطاع الإعلام والعلاقات اللواء ناصر محى الدين.

 

وجاءت حركة تنقلات الشرطة 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 حركة تنقلات الشرطة 2023 اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة تجديد الثقة مدير المباحث الجنائية

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