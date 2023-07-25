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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب القادة: منصة الأنشطة الطلابية من أهم المسابقات الهادفة في مصر

صدى البلد

أعلنت مؤسسة شباب القادة، إطلاق فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية، غدا الأربعاء، للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزراة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بأحد فنادق القاهرة، وبحصور عدد كبير من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، في بيان اليوم، أنه خلال المسابقة النصف نهائية سيتنافس أفضل 200 نشاط طلابي فى مصر، للوصول إلى المرحلة النهائية، في 6 مجالات مختلفة، "التكنولوجيا والإبتكار، التصنيع والإنتاج، التنمية البشرية والتضامن الإجتماعي، الطب والصحة العامة، نماذج المحاكاة، البيئة والتكنولوجيا الخضراء".

وأضافت، أن المسابقة تقام سنوياً، ومؤسسة شباب القادة توليها اهتمام كبير، حيث تعمل الأنشطة الطلابية على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهلهم لسوق العمل، كما تعمل الأنشطة الطلابية على مشروعات فى مجالات مختلفة تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه قال النائب أحمد فتحي، المؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه بعد النجاح الباهر الذي حققته منصة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جماعة على مستوي الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكثر من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلي مليون و200 ألف جنيه، على مدار الثلاث سنوات الماضية، أصبحت فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة فى مصر.


وأكد فتحي، أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود ونجاحات الانشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

جدير بالذكر أن شـباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدةً دوليا.
 

شباب وزراة التضامن كوادر شبابية التنمية المستدامة الحوار الوطني نشاط طلابي

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