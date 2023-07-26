عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بهيج بأسيوط يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

صدى البلد

استغاث أهالي قرية بهيج التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى، باللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس رئيس شركة الكهرباء باسيوط، لعدم وجود أي إنارة بالطرق مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن حسام عبد الخالق أحد الأهالي المتضررين في رسالته: نستغيث باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس رئيس شركة الكهرباء باسيوط، ونلتمس من رجال مجلس ومدينة أسيوط وأيضًا الوحدة المحلية بمنقباد الشرفاء التدخل العاجل في توصيل الانارة لطريق مقابر بهيج مركز أسيوط قرية بهيج حيث نعاني من عدم انارة هذة الطريق الرئيسة والتي بذلنا قصاري جهدنا في توسيع وفتح هذه الطريق لكي تخدم البلد حتي تمر بها الناس وسط البلد كطريق رئيسي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف: وقد خاطبنا الكثير والكثير لكي تتم إنارتها ولم يستجب لنا أحد حيث إن الطريق يربط بين الجسر العمومي وطريق المقابر ولا يوجد بديل لها لمرور الناس بحالات الوفاة لذلك نخاطب الجهات المسئولة بسرعة الاستجابة لإنارة الطريق..
هذه الصور الآن من رجوعنا من تشييع جنازة هذا هو حال الطريق.

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة بضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم  لتسهيل حركة الأهالي وحفاظًا على الأرواح.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعمدة الكهرباء العديد من الحوادث تعرض حياة المارة للخطر عدم وجود أي إنارة محافظة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

المنتج أحمد الزواوي: اللي فيفي عبده فيه بسببي.. واذيتها زي ما أذتني

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

35 جنيهًا زيادة في علبة الغلابة|ارتفاع غير مُبرّر بأسعار السجائر بمصر

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

ترشيحاتنا

عن واقعة حسين الشحات.. فضل الله يكشف 5 حالات لمعاقبة الضرب جنائيا

الكبرى 43| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم

بسبب إمام عاشور.. مختار مختار يطالب الأهلي بالعفو عن رمضان صبحي والسعيد وإكرامي

قرار حكومي جديد لدعم السياحة.. منح إقامة 3 شهور لهؤلاء من الزائرين

الأهلي يواجه المصري في ختام مشوار الدوري الممتاز

على عمق 35 كيلو مترا.. زلزال عنيف يضرب المكسيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام |شاهد

بملابس جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل بنيولوك جديد عبر إنستجرام |شاهد

اليوم الأشرس في حالة الطقس| كم تصل درجة الحرارة اليوم ؟

شبيكة وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

عروض خليجية .. رحيل معلول ورأي كولر وهذا موقف الأهلي/ فيديو جراف

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ