أهالي قرية بهيج بأسيوط يشكون من عدم إنارة أعمدة الكهرباء

استغاث أهالي قرية بهيج التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى، باللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس رئيس شركة الكهرباء باسيوط، لعدم وجود أي إنارة بالطرق مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.



ويقول المواطن حسام عبد الخالق أحد الأهالي المتضررين في رسالته: نستغيث باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس رئيس شركة الكهرباء باسيوط، ونلتمس من رجال مجلس ومدينة أسيوط وأيضًا الوحدة المحلية بمنقباد الشرفاء التدخل العاجل في توصيل الانارة لطريق مقابر بهيج مركز أسيوط قرية بهيج حيث نعاني من عدم انارة هذة الطريق الرئيسة والتي بذلنا قصاري جهدنا في توسيع وفتح هذه الطريق لكي تخدم البلد حتي تمر بها الناس وسط البلد كطريق رئيسي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف: وقد خاطبنا الكثير والكثير لكي تتم إنارتها ولم يستجب لنا أحد حيث إن الطريق يربط بين الجسر العمومي وطريق المقابر ولا يوجد بديل لها لمرور الناس بحالات الوفاة لذلك نخاطب الجهات المسئولة بسرعة الاستجابة لإنارة الطريق..

هذه الصور الآن من رجوعنا من تشييع جنازة هذا هو حال الطريق.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة بضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم لتسهيل حركة الأهالي وحفاظًا على الأرواح.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.