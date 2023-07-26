8 سيارات إسعاف لنقل مصابي اصطدام أتوبيس بجمل على محور الضبعة

شاركت 8 سيارات إسعاف في نقل مصابي الحادث الذي وقع منذ قليل على محور الضبعة إثر تعرض أتوبيس الاصطدام بجمل مما أدى لاصطدام الأتوبيس ببلدورات على جانب الطريق.



واستقبلت مستشفى الضبعة منذ قليل عدد12 مصابا "في الحادث الذي وقع منذ قليل على محور الضبعة إثر تعرض أتوبيس للاصطدام بجمل مما أدى لاصطدام الأتوبيس ببلدورات على جانب الطريق.



كانت غرفة عمليات إسعاف مطروح قد تلقت إخطارا بتعرض أتوبيس للاصطدام بجمل مما أدى لخروجه من الطريق والاصطدام ببلدورات بجانب الطريق الطريق على بداية محور الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.