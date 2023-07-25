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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح كاملة العدد ومتعة سياحية لزوارها

اقبال كبير بمطروح
اقبال كبير بمطروح

تمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ والمناطق السياحية والتي تجذب عاما بعد الآخر العديد من زوار المحافظة للاستمتاع بشواطئها الساحرة ورمالها البيضاء الناعمة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في تلك الفترة تشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرا من المصطافين لترفع مطروح شعار كاملة العدد.

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ورفع جميع الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة شعار كاملة العدد بل اضطر عدد من زوار المحافظة العودة مرة أخرى إلى مقر إقامتهم بعدما فشلوا في العثور على سكن. وشهدت أسعار الشقق المصيفية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.
كما شهدت الشواطئ تكدس أعداد كبيرة من رواد لشواطئي خاصة شاطئ الغرام وروميل وعجيبة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية.
يقول إيهاب محمود من أهالي مطروح أن أسعار الشقق لمصيفيه ارتفع بشكل ملحوظ كما يحدث كل عام في هذه الفترة وبلغت نسبة الإشغالات 100 %.
وأضاف أن مطروح ستظل هي المصيف المحبب لزوار المحافظة والتي يقصدها العشرات من الأسر بل أصبحت تجذب العديد من السياحة الأجنبية.
وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ان الشواطئ وكورنيش المدينة، كان لها نصيب الاسد في زيارات ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح، للاستمتاع بالموسم السياحي مع أبنائهم وإدخال السرور على الاطفال والشباب والكبار.
وأكد عبد المجيد أن شواطئ مرسي مطروح تشهد إقبالا كبيرا، خاصة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت شواطئ الغرام والابيض وروميل والليدو ومطروح العام وكليوباترا والرميلة ومينا حشيش فى استقبال المصطافين والزائرين من محافظات مصر لمرسي مطروح لقضاء الموسم السياحي هذا العام، مع رفع معدلات النظافة العامة وتنظيم حملات مكبرة يوميا لرفع اشغالات الطريق المخالفة.
وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن أسعار الشواطئ العامة هذا العام جاءت 120 جنية للشمسية و4 كراسي، ويتابع مدير الشواطئ من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم أضافية لإستغلال المصطافين، وناشد الزائرون والوافدون بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار علي رقم 0464935266.
وأشار بأن اللواء حالد شعيب محافظ مطروح يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد علي مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات.
ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

اقبال كبير بمطروح
اقبال كبير بمطروح
اقبال كبير بمطروح
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