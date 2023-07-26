32 كيلو.. الدلتا للسكر تكشف استهلاك المواطن في العام

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن مصر لديها مخزون من السكر حتى أبيل 2024، وأن السبب في وفرة السكر، يرجع لـ استصلاح الأراضي، وزيادة الأراضي المنزرعة قصب السكر.



وأضاف رئيس شركة الدلتا للسكر، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد، أن لدينا 850 طن ينتج من قصب السكر، وهناك مصانع لإنتاج السكر من البنجر، وأن هذه المصانع وصلت لـ 8 مصانع، منهم 4 تابعين لوزارة التموين، 4 استثمار، محلي وخارجي.



ولفت إلي أن مصر تنتج 1.8 مليون طن من بنجر السكر، وبهذا يكون إجمالي ما ينتج من السكر 2.8 مليون طن، وأن مصر تستهلك 3.1 مليون طن، وبهذا يكون لدينا اكتفاء بنسبة 90%.



وأشار إلي أن مصر تستورد باقي الكميات خام، ولا يوجد مشكلات، وأن المواطن يستهلك 32 كيلو سكر في العام.

