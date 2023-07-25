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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة جدا .. فاكهة غير متوقعة تسيطر على نسبة السكر في الدم

السكر
السكر

 يرغب كثيرون في معرفة كيفية التحكم في نسبه السكر في الدم حيث أنها من أخطر المشكلات التي تؤدي إلى متاعب صحية  عديدة لدى الأصحاء ومرضى السكري 

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ووفقا لموقع كلافيند كلينك "يساعد تناول الفراولة على التحكم في نسبة السكر في الدم
يُعد الكثير من الجلوكوز (السكر في دمك) عامل خطر للإصابة بداء السكري من النوع 2 ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أيضًا. 

إذا كنت تراقب مستويات السكر في الدم ، فإن الفراولة طريقة جيدة لإرضاء أسنانك الحلوة.

في دراسة فنلندية ، الأشخاص الذين تناولوا الفراولة بقطعة من الخبز الأبيض أطلقوا نسبة 26٪ أقل من الأنسولين مقارنة بتناول الخبز مع الخيار. كما تناول المشاركون الخبز مع أنواع التوت الأخرى ، بما في ذلك التوت البري والتوت البري . فقط الفراولة أضعفت ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.

تعتبر الفراولة إضافة رائعة إلى نظام غذائي صحي ، خاصةً عند تناولها بمفردها - تنصح فلورا بالتخلي عن الكريمة المخفوقة أو الكيك أو الآيس كريم المحملة بالسعرات الحرارية الضار لذا  جرب عصير الفراولة الطبيعي 

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