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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نمط حياة صحي يضيف 20 عامًا لعمر الإنسان .. تعرف عليه

نمط حياة صحي
نمط حياة صحي

يتجه النظام الغذائي العالمي لاتباع أنظمة صحية تقلل من الأمراض وتزيد من كفاءة الجسم وترفع من إنتاجية الفرد داخل المجتمع. 

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نظام غذائي لفقدان الوزن

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وبحسب دراسة جديدة ذكرتها صحيفة “جارديان” البريطانية، تكشف عن 8 أنماط فعالة في تغيير نظام الجسم للأفضل مما يمكنه أن يضيف أكثر من 20 عامًا إضافيًا لمعدل أعمار البشر. 
 

ووجدت الدراسة أنه من المرجح أن يعيش الناس لفترة أطول عندما يجرون تغييرات طفيفة فقط في نمط حياتهم، حتى لو كانوا قد تأخروا في اتباع العادات الصحية حتى منتصف العمر.

واعتمدت الدراسة، التي تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن، على بيانات من الاستبيانات والسجلات الطبية التي تم جمعها بين عامي 2011 و2019.

ووجد الفريق أن الرجال والنساء الذين تبنوا 8 تغييرات في نمط حياتهم عند وصولهم لسن الأربعين، أضافوا ما بين 22.6 سنة و23.7 سنة في المتوسط لعمرهم المتوقع، مقارنةً بأولئك الذين لم يتبعوا هذه العادات.

وجاءت التغييرات على هذا النحو: 

تناول الطعام الصحي

الابتعاد عن تدخين السجائر

الحصول على نوم جيد ليلاً

ممارسة الرياضة والنشاط البدني

التحكم في القلق والتوتر

تجنب شرب الكحول

الابتعاد عن تعاطي المخدرات

التمتع بعلاقات اجتماعية جيدة وإيجابية

وأشارت الدراسة إلى أن التدخين وتعاطي المخدرات وعدم ممارسة الرياضة تزيد من مخاطر الوفاة بنسبة من 30 في المائة إلى 45 في المائة، في حين يزيد التوتر وشرب الكحول وعدم الحصول على نوم جيد، وسوء النظام الغذائي من هذه المخاطر بنحو 20 في المائة.

صحية الأمراض الجسم المجتمع

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