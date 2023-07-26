البيت الأبيض يرد على دعوة رئيس النواب لمساءلة بايدن

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على تصريح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حول مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل عزله على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول تورط هانتر نجل الرئيس في شبهات فساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

ورفضت جان بيير "الخوض في التفكير الافتراضي" والتحدث عما يمكن للجمهوريين من مجلس النواب أن يفعلوه أو لا يفعلوه.

وقالت: "يمكنني التحدث عما ينصب عليه تركيز الرئيس: فهو يركز على أولوياتنا الحقيقية التي تهتم بها العائلات الأمريكية. وينصب تركيزه على العائلات الأمريكية، وهم [الجمهوريون] يستهدفون عائلته".

وأضافت: "يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون، لكننا سنبقى صامدين".

ودعا مكارثي إلى إطلاق إجراءات مساءلة بايدن على خلفية ظهور تقارير حول تورطه ونجله هانتر في جرائم فساد.

وقال مكارثي خلال مؤتمر صحفي: “عليك أن تصل إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للكونجرس القيام بها هي الذهاب إلى تحقيق المساءلة الذي يمنح الجمهوريين والديمقراطيين القدرة على الحصول على جميع المعلومات”.

وأوضح أن “تحقيقات المساءلة تسمح للكونجرس بالتحقيق في الأمور من خلال تعزيز سلطات الحصول على المعلومات”.