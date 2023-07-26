عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرد على دعوة رئيس النواب لمساءلة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على تصريح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حول مساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل عزله على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول تورط هانتر نجل الرئيس في شبهات فساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

ورفضت جان بيير "الخوض في التفكير الافتراضي" والتحدث عما يمكن للجمهوريين من مجلس النواب أن يفعلوه أو لا يفعلوه.

وقالت: "يمكنني التحدث عما ينصب عليه تركيز الرئيس: فهو يركز على أولوياتنا الحقيقية التي تهتم بها العائلات الأمريكية. وينصب تركيزه على العائلات الأمريكية، وهم [الجمهوريون] يستهدفون عائلته".

وأضافت: "يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون، لكننا سنبقى صامدين".

ودعا مكارثي إلى إطلاق إجراءات مساءلة بايدن على خلفية ظهور تقارير حول تورطه ونجله هانتر في جرائم فساد.

وقال مكارثي خلال مؤتمر صحفي: “عليك أن تصل إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للكونجرس القيام بها هي الذهاب إلى تحقيق المساءلة الذي يمنح الجمهوريين والديمقراطيين القدرة على الحصول على جميع المعلومات”.

وأوضح أن “تحقيقات المساءلة تسمح للكونجرس بالتحقيق في الأمور من خلال تعزيز سلطات الحصول على المعلومات”.

البيت الأبيض مكارثي بايدن الجمهوريون الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

الأرصاد تحذر: الحرارة تبلغ ذروتها اليوم الأربعاء

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

فيديو| تحرك جديد من البنك الأهلي عن مصادر الأموال.. وأحمد موسى: برافو

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي سبب أزمة انقطاع الكهرباء.. تصريحات مفاجئة لمسؤول كبير

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا يونايتد برباعية في كأس الدوريات

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

البرلمان البريطاني يطالب الحكومة بتصنيف فاجنر منظمة إرهابية

سم قاتل.. هيئة الدواء تحذر المواطنين من أنواع مستوردة|إزاي تعرف المغشوشة منها؟

كلهم شبه بعض.. تعليق صادم من نجم سموحة عن أداء لاعبي الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة الحرارة 45.. مصري يطهي بيضة في الزيت على حرارة أشعة الشمس

بجمبسوت أزرق.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ألبومها الجديد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرفة؟

بعد ظهورها بكاش مايوه.. أجمل صور لـ نيرمين الفقي على البحر|شاهد

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ