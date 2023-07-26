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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على هذه المناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطقة ومدن المملكة.

وتوقع المركز  في تقريره ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد الى عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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