سيُقر بالذنب.. نجل بايدن يمثل أمام محكمة فيدرالية بسبب اتهامات الفساد

يمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أمام محكمة فيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة، حيث من المقرر أن يقر بالذنب في التهرب الضريبي.

وحسب قناة “الحرة”، كان هانتر بايدن (53 عاما) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنًا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه المتوقع على نطاق واسع أن توافق القاضية، ماريلين نوريكا، على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها ستطرح الكثير من الأسئلة بشأنها.

وسيكون هذا أول ظهور علني لنجل بايدن في قاعة المحكمة الجنائية بولاية ديلاوير.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سافر هانتر بايدن إلى جلسة المحكمة الجنائية في طائرة خاصة تخص محاميه كيفين موريس، وفقًا لمصدر وسجلات الرحلة.

وأظهرت بيانات الرحلة أن طائرة داسو فالكون 50 التابعة لكيفين موريس، محامي هانتر والمتبرع المالي، قد طارت من مطار لوس أنجلوس إلى فيلادلفيا اليوم، وهبطت حوالي الساعة 7.15 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث كان هانتر ومحاميه على متنها.