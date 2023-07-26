8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

وجهت الدكتورة رحاب رمضان، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، 8 نصائح لتجاوز موجة حرارة الشمس فى هذه الأيام، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوقا في درجات الحرارة.

نصائح فعالة للحماية من درجة الحرارة العالية في فصل الصيف



وأكدت رحاب ضرورة عدم التعرض للشمس قدر الإمكان خاصة من الساعة 10 حتى 3 ظهرا، واستخدام واقي شمس بمعامل حماية مناسب ويجب وضعه قبل التعرض للشمس بنص ساعة ويجدد كل ساعتين.



وأشارت أخصائي الجلدية إلى ضرورة ارتداء الكاب أو الشمسية فوق الرأس لتقليل التعرض للشمس، والمحافظة على شرب الماء بقدر كافى للحماية من الجفاف، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة والبعد عن الألوان الداكنة لتجنب أشعة الشمس.

نصائح فعالة للحماية من درجة الحرارة العالية في فصل الصيف



وأضافت رحاب أن النصائح تتضمن الجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل التعرق قدر الإمكان، ولاستحمام عدة مرات إن أمكن في اليوم شديد الحرارة، وأخيرا تجنب الأشياء القابلة للاشتعال بسهولة في الأيام شديدة الحرارة.



وتشهد مصر والعالم موجة غير مسبوقة لارتفاع درجات الحرارة، إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في بعض الحافظات.