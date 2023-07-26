الزمالك يتفاوض مع صفقة جديدة.. واللاعب طلب حسمها مع ناديه| تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل صفقة جديدة داخل نادي الزمالك.

وكتب عبر “فيسبوك”: “الزمالك بدأ التفاوض مع محمد شحاتة، لاعب فريق طلائع الجيش، واللاعب طلب حسم الصفقة مع مسئولي ناديه”.

وكان الزمالك وضع محمد شحاتة، لاعب طلائع الجيش، ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد، كونه لاعبًا متميزًا وعنصرًا أساسيًا في منتخب مصر الأولمبي.

وقام مسئولو طلائع الجيش بتمديد عقد محمد شحاتة لمدة 4 سنوات مقبلة، في رسالة مباشرة لعدم وجود نية للموافقة على رحيل اللاعب الشاب.