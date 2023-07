15 معرضا سياحيا تشارك فيها مصر بقوة.. تعرف عليها

المعارض السياحية حول العالم هو جمع سياحي يضم نخب السياحة محليا ودوليا ، عبر تبادل التعاقدات واللقاءات واجراء الصفقات التجارية وورش العمل.

يشارك القطاع السياحي المصري في قرابة 15 معرض سياحي سنويا ، عبر رجال الأعمال من الشركات السياحية و الفنادق وأصحاب مراكز الغوص و البازارات السياحية ، وفى اطار ذلك يرصد صدى البلد أبرز المعارض السياحية .

المعارض السياحية

1-WTM Latin America Travel and Tourism Trade Show

2-Borsa Internazionale Del Turismo (BIT)

3-Arabian Travel Market (ATM)

4-IMEX Frankfurt

5-International Tourism Fair (FITUR)

6-HUNGEXPO

7-Dykmässan - The Scandinavian Dive Show

8-European Dive Show (EUDI Show)

9-Ukraine International Travel Market (UITM)

10-Travel Experience (TTG)

11-World Travel Market (WTM)

12-IBTM Global Meeting and Incentives Exhibition

13-International Tourism Burse (ITB)

14-Leisure Moscow

15-IFTM Top Resa