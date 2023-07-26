15 معرضا سياحيا تشارك فيها مصر بقوة.. تعرف عليها

المعارض السياحية حول العالم هو جمع سياحي يضم نخب السياحة محليا ودوليا ، عبر تبادل التعاقدات واللقاءات واجراء الصفقات التجارية وورش العمل.
يشارك القطاع السياحي المصري في قرابة 15 معرض سياحي سنويا ، عبر رجال الأعمال من الشركات السياحية و الفنادق وأصحاب مراكز الغوص و البازارات السياحية ، وفى اطار ذلك يرصد صدى البلد أبرز المعارض السياحية .
المعارض السياحية
1-WTM Latin America Travel and Tourism Trade Show
2-Borsa Internazionale Del Turismo (BIT)
3-Arabian Travel Market (ATM)
4-IMEX Frankfurt
5-International Tourism Fair (FITUR)
6-HUNGEXPO
7-Dykmässan - The Scandinavian Dive Show
8-European Dive Show (EUDI Show)
9-Ukraine International Travel Market (UITM)
10-Travel Experience (TTG)
11-World Travel Market (WTM)
12-IBTM Global Meeting and Incentives Exhibition
13-International Tourism Burse (ITB)
14-Leisure Moscow
15-IFTM Top Resa