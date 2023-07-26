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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 معرضا سياحيا تشارك فيها مصر بقوة.. تعرف عليها

الجناح المصرى بأحد
الجناح المصرى بأحد المعارض السياحية

المعارض السياحية حول العالم هو جمع سياحي يضم نخب السياحة محليا ودوليا ، عبر تبادل التعاقدات واللقاءات واجراء الصفقات التجارية وورش العمل.
يشارك القطاع السياحي المصري في قرابة 15 معرض سياحي سنويا ، عبر رجال الأعمال من الشركات السياحية و الفنادق وأصحاب مراكز الغوص و البازارات السياحية ، وفى اطار ذلك يرصد صدى البلد أبرز المعارض السياحية .

المعارض السياحية 
1-WTM Latin America Travel and Tourism Trade Show
2-Borsa Internazionale Del Turismo (BIT)
3-Arabian Travel Market (ATM)
4-IMEX Frankfurt
5-International Tourism Fair (FITUR)
6-HUNGEXPO
7-Dykmässan - The Scandinavian Dive Show
8-European Dive Show (EUDI Show)
9-Ukraine International Travel Market (UITM)
10-Travel Experience (TTG)
11-World Travel Market (WTM)
12-IBTM Global Meeting and Incentives Exhibition
13-International Tourism Burse (ITB)
14-Leisure Moscow
15-IFTM Top Resa

 

المعارض السياحية معرض سياحي السياحية WTM International Tourism

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