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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. قافلة شاملة لقرية زهرة تقدم خدمات صحية وبيطرية وتوعية زراعية

قافلة شاملة بالبحيرة
قافلة شاملة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار قافلة سكانية بمركز الشباب التابع للوحدة المحلية بقرية زهرة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

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 وقامت مديرية الصحة بتقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات، شملت الكشف على (48 باطنة - 45 أطفال - 74 جلدية - 23 تنظيم أسرة) بالاضافة الي حملة 100 يوم صحة وتثقيف صحي لعدد 250 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا ، كما تم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

وقام ممثلي الطب البيطرى بعلاج ورش جماعى لعدد 200 رأس ماشية والتوعية بأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية، و بالنسبة لمحو الأمية تم التوعية بأهمية القضاء على الأمية و استكتاب وعقد امتحانات لعدد من الأهالي.

كما شهدت القافلة توعية الأهالي بالطرق الحديثة فى زراعة الأرز وتوفير أصناف جديدة موفرة لاستهلاك المياه و الشباب والرياضة تقديم مسابقات للأطفال ورسم على وجوه الأطفال.

كما تم خلال القافلة عقد لقاءات حول الجهود المبذولة للاهتمام بمحور المرأة وتمكينها وتوفير كافة السبل للحفاظ على صحتها من خلال المبادرات المختلفة التى أطلقتها الدولة من أجل صحة المرأة وكذا مبادرة حياة كريمة وأهمية التعليم وتوفير مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها رفع مستوى الأسرة الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان بتكثيف الأنشطة والبرامج السكانية، وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبيه والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

البحيرة خدمات صحية وحدة السكان بالمحافظة حملة 100 يوم صحة التربية والتعليم أفلام وثائقية الجهود المبذوله

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