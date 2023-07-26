عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود ناعية شوقي حجاب: فقدنا قامة وقيمة فنية وأدبية عظيمة

شوقي حجاب
شوقي حجاب

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قامة وقيمة فنية وأدبية وثقافية عظيمة، فقد كان رحمه الله يمتلك مواهب فنية وأدبية متعددة نادرا ما تجتمع في شخص مبدع واحد، 

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود، أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية، كما نجح في إثراء المكتبة العربية بمئات الأعمال التي ستظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ الفن المصري.

وكان قد نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي وفاته المنية صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

خالد جلال ناعيا الشاعر شوقي حجاب: رحلت قامة فنية كبرى وأثرها باق

أخبار الفن| وفاة شوقي حجاب.. خناقة بدرية طلبة وسلمى سلومة.. مصير حفل ترافيس سكوت

وقال خالد جلال: لقد رحلت قامة فنية كبرى، لكن أثرها باق، وإرثها الفني لا يزال محفورا في وجدان الأجيال المتعاقبة، منوهاً إلى أن أعمال الراحل الكبير التي قدمت للطفل المصري والعربي، كان لها أثرٌ كبير في تشكيل وعي الطفل، وخاصة الشخصيات التي ابتكرها في أعماله التلفزيونية والمسرحية.

ولد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التلفزيونية أو  مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضا.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، من بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخراً العرض المسرحي "فركش لما يكش" من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

البيت الفني للمسرح الفنانة صفاء أبو السعود الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب الشاعر الكبير شوقي حجاب الإنتاج الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

موضوعات متعلقة

خالد جلال ناعيا الشاعر شوقي حجاب: رحلت قامة فنية كبرى وأثرها باق

تفاصيل حفل نجوى كرم في مهرجان جرش

الفيلم السوري المصري صول يشارك في مهرجان جيتشون بكوريا الجنوبية

علي الحجار يكشف عن خطته لمواكبة التغييرات الموسيقية

دار الأوبرا تنظم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية

أشهر نجوم العالم يجتمعون بألبوم "باربي" الموسيقي مع انطلاق عرض الفيلم رسمياً

علي الحجار يكشف عن رأيه في الذكاء الاصطناعي

تفاصيل حفل راغب علامة في مهرجان جرش

ترشيحاتنا

رحل اليوم.. الشاعر شوقي حجاب يتحدث عن والديه ونصيحة صلاح جاهين له

هدية بوتين للمصريين .. بماذا وعدت روسيا خلال لقاء السيسي ؟

برلماني: مصر بها كميات كبيرة من الدولارات

تونس تنتشل 901 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحلها هذا العام

رسميًا.. رحيل لاعب جديد عن ليفربول بعد مسيرة دامت 12 عامًا

برلماني يفجّر مفاجأة بشأن أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد اطلالة رضوي الشربيني تثير الجدل بالأبيض والاسود علي الفيسبوك

ب30 جنيه.. طريقة عمل طاجن المبدع والقوانص بدون تكاليف

صمت حسام حبيب .. شاهد صور شيرين بعد شائعة وفاتها

خلاص اتلغت | القصة الكاملة لأزمة حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ