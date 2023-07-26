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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بزراعي بني سويف المنيا

صدى البلد

نقلت سيارتين إسعاف تابعتين لمرفقي بني سويف والمنيا، 3 مصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك، بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، إلى مستشفى الفشن المركزي للعلاج.
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك، بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

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تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك بالطريق الزراعي الفشن المنيا، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي
 

دفع مرفقا إسعاف بني سويف والمنيا بسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية لقربها من مكان الحادث.
 

اسماء المصابين في الحادث


وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم: بدرية خضر أحمد، 30 سنة، مقيمة الفشن، ومصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر، مع جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سنة، و ياسين عيد حمدى، 6 شهور، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد عصام علي، 13 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

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