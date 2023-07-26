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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدشين طائرة مسيّرة حديثة بدون طيار UAV في عمان

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع العمانية عن تدشين طائرة مسيّرة حديثة بدون طيار (UAV)؛ لتكون إضافة أخرى إلى القدرات والإمكانات المساحية التي تمتلكها الهيئة، إذ تعد من التطبيقات الحديثة والعملية التي توفر الكثير من الوقت والجهد في العمليات المساحية والاستكشافية.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية؛ فأن هذا التدشين يأتي في إطار رؤية الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية في مجال الجغرافيا المكانية وبما يمكّنها من القيام بدورها الوطني.

 

وأشارت الهيئة إلى سعيها الي تعزيز معايير المسوحات الطبوغرافية وإنتاج وإدارة وإدامة البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بسلطنة عُمان، وذلك من خلال توفير صور جوية دقيقة في وقت وجيز، بهدف توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والمصادر السريعة والدقيقة لتحديث مختلف الخرائط، إلى جانب توفير خدمة التصوير الجوي لمختلف القطاعات والتصوير في الحالات الطارئة. 

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