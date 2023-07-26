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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والموجة الحارة.. 5 عوامل تؤثر في درجة حرارة الغلاف الجوي| تفاصيل

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، معلومات توضيحية حول العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوي؛ خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن ️اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس هو أحد العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي، من حيث مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء.

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بالإضافة إلى ذلك فأن مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية من العوامل المؤثرة أيضا، حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، مشيره إلى أن هذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن ️مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح، هو أحد العوامل المؤثرة أيضا في درجة حرارة الغلاف الجوي.

 

و️أشارت هيئة الأرصاد، أن تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، هو من العوامل أيضا التي تؤثر في درجة حرارة الغلاف الجوي.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، سوف تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطبا على جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي، ليحدث تحسن طفيف في حالة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه مع مطلع الأسبع المقبل، من المتوقع أن يشمل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة جميع أنحاء البلاد حتى محافظات جنوب البلاد والصعيد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة نهارا.

درجات الحرارة والرطوبة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 المسجلة والمحسوسة 42 درجة.

السواحل الشمالية 35 المسجلة والمحسوسة 38 درجة.

جنوب سيناء 41 المسجلة والمحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد 41 المسجلة والمحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد 44 المسجلة والمحسوسة 45 درجة.

وعن متوسط نسب الرطوبة المسجلة، خلال الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل نهارا 40% وليلا 92%

السواحل الشمالية تسجل نهارا 55% وليلا 95%

جنوب سيناء تسجل نهارا 65% وليلا 30%

شمال الصعيد تسجل نهارا 70% وليلا 25%

جنوب الصعيد تسجل نهارا 15% وليلا 40%.

 

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