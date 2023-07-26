تنسيق الجامعات 2023 | شرط مهم في اختبارات قدرات التربية الرياضية .. وخبر مهم للطلاب

تنسيق الجامعات 2023 :

التعليم العالى : استقبال طلاب التقدم لاختبارات القدرات حتي 3 اغسطس

كلية التربية الرياضية : يجب تجاوز 60% من درجة الاختبارات للنجاح

جامعة حلوان تكشف الازياء المخصصة لاختبارات التربية الرياضية بنين و بنات

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات قد بلغ اليوم الأربعاء بلغ ١٠٣ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات 2023 حتى يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ٢٤ ساعة.

وتعد كلية التربية الرياضية هى الغاية والهدف لفئة كبيرة من الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 ، ممن يحبون ويعشقون ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، ولذلك يتسأل الكثيرون عديد الأسئلة حول مواعيد اختبارات القدرات، وما هى شروط القبول بكليات التربية الرياضية ، وأماكن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ، وتنسيق الكلية.

و تكون اختبارات القدرات كلية التربية الرياضية عبارة عن :

اختبارات رياضية لقياس القدرات الرياضية الطالب المتقدم الكلية عن طريق لجنة يتم تشكيلها من دكاترة الكلية ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار بدني ومهاره ويحصل على 70 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .

اختبارات طبية هو عبارة عن كشف طبى لقياس مدى اللياقة الطبية الطلاب المتقدم والتأكد من عدم وجود إصابة او اعاقة تعوقه عن الالتحاق بالكلية .

اختبار ذكاء ومعلومات عامة وهو عبارة عن مجموعة من الاسئلة للتخصص المتقدم اليه الطالب فى الكلية ويشترط ان يحصل الطالب على 30 درجة على الاقل فى هذا الاختبار .



وكشفت ادارة كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بالهرم ان اختبارات القدرات لراغي الالتحاق بالكلية من طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الي قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات التي تحددها وزارة التعليم العالى و البحث العلمي وم المجلس الاعلى للجامعات .

و نكشف لطلاب الثانوية العامة الراغبي بالتقدم لاختبارت القدرات بكلية التربية الرياضية بنين و بنات بتنسيق 2023 الاختبارات المقرر ان يخوضونها للالتحاق بالكلية :

الكشف الطبي المبدئي على القلب والصدر.

قياس الطول والوزن القوام + الشخصي (لائق/غير لائق).

الاختبار المهاري يستخدم اختبار واحد فقط دون استخدام أي أجهزة أو أدوات، كمؤشر لقياس اللياقة البدنية العامة.

وتشترط كليات التربية الرياضية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية معينة تختلف بين البنين و البنات .

و تكون ملابس اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين بتنسيق الجامعات 2023 عبارة عن :

فانلة بدون أكمام

بنطلون قصير

شورت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

مايوه

و تكون ملابس اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنات بتنسيق الجامعات 2023 عبارة عن :

مايوه

بنطلون تدريب

تي شيرت

حذاء خفيف

شراب قصير أبيض

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الكليات ملتزمة بإرسال وإدخال نتائج اختبارات القدرات 2023 ، مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا الأمر لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.