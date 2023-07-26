عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرائق تشتعل في دولة عربية جديدة | وتدخل عاجل للسلطات

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء السورية باشتعال النيران في عدة محاور بريف اللاذقية حيث أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال سيطرة فرق الإطفاء على عدة محاور اشتعلت فيها النيران في ريف اللاذقية ودخولها في مرحلة التبريد، مع تعزيز الجهود على محور قرى الملك وبيت حليبية والكواسر التي اتسعت رقعتها ظهر اليوم، بفعل الظروف الجوية.

وأشار هلال في تصريح لمراسل سانا إلى أن دائرة الحراج والدفاع المدني إلى جانب عناصر من وحدات الجيش العربي السوري تتعامل مع الحرائق على محور ربيعة التي تعد منطقة تماس مع التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المحافظ أنه بالتزامن مع عمل فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحرائق، يتم التنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات الأهلية لتأمين متطلبات العمال من مياه وطعام وعصائر ولا سيما أن العمل مستمر منذ يومين ودون توقف على معظم المحاور.

ونوه هلال بالجهود المكثفة والمتواصلة لفرق منظومات الإطفاء للسيطرة على الحرائق لليوم الثاني على التوالي مع المؤازرة التي تقدمها الحوامات التابعة للجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة وفرق الإطفاء التي وصلت من عدة محافظات.

كما لفت إلى الاستنفار التام لطواقم الإسعاف ومشافي مديرية الصحة، مع نشر سيارات الإسعاف وتوزيعها على محاور العمل إلى جانب فرق الهلال الأحمر العربي السوري، لتقديم الإسعافات الأولية في حال وقوع إصابات.

وبين المحافظ أن جميع المؤسسات العامة التي تتواجد فيها آليات هندسية وصهاريج حركت آلياتها مباشرة باتجاه مواقع الحرائق للاستفادة منها، سواء بعزل النيران أو بتغذية آليات الإطفاء.

روسيا: مسيرات «التحالف الدولي» تخرق بروتوكولات عدم التصادم في سوريا 12 مرة

سوريا تواصل إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

موضوعات متعلقة

الأردن .. اللقطات الأولى لإسقاط الجيش لطائرة مخدرات قادمة من سوريا | شاهد

سوريا.. رصد 4 زلازل خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

صيام عاشوراء .. ليس يوما فقط لماذا استحب الفقهاء صوم 3 أيام؟

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

فيديو

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ