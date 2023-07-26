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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تواصل إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية الشمالي

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في سوريا

لا تزال جهود فرق الإطفاء في محافظة اللاذقية بسوريا مستمرة لتطويق الحرائق التي اندلعت في الغابات والأحراج الممتدة بين قريتي مشقيتا والسركسية في ريف اللاذقية الشمالي.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، أسهمت سرعة الرياح وتضاريس المنطقة الجبلية في اتساع رقعة النيران وامتدادها على مساحات واسعة، في وقت اندلع حريق آخر في نطاق بلدة ربيعة ومن مناطق على تماس مناطق وجود التنظيمات الإرهابية.

وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أن فرق الإطفاء ما تزال تكافح لتطويق النيران في أكثر من موقع مع تسخير إمكانات جميع المؤسسات العامة لمؤازرة فرق الإطفاء في وقت يقدم الأهالي المساعدة الممكنة.

ولفت هلال إلى مشاركة حوامات من الجيش السوري والقوات الروسية في عملية الإخماد خلال ساعات النهار لا سيما في المواقع التي لا يمكن أن تصلها فرق الإطفاء.

وأضاف أنه تم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والطلب منها تقديم مؤازرة من فرق الإطفاء التي بدأت تصل إلى اللاذقية تباعاً وتنسيق عملها مع منظومة الإطفاء.

وبين المحافظ هلال أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن أي إصابات، فيما تم إخلاء عدد من المنازل من بعض المزارع التي حاصرتها النيران لضمان سلامتهم، وتم نقلهم إلى مركز إيواء بشكل مؤقت لحين السيطرة على النيران وإخمادها.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تتعامل أيضاً مع حريق واسع نشب في غابات وأحراج بلدة الربيعة وفي مناطق على تماس مباشر مع المسلحين، وتتم أعمال الإخماد بالتعاون مع عناصر من الجيش العربي السوري.

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