برلمانية: اكتشاف “دينيس غرب 1” خطوة جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد

أشادت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالكشف الجديد في بئر «دينيس غرب 1» بمنطقة تمساح قبالة سواحل بورسعيد، مؤكدة أنه يمثل إضافة مهمة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر، ويعزز فرص زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضحت في تصريحاتها أن الاكتشاف يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بملف الطاقة، مشيرة إلى أن قرب البئر من البنية التحتية القائمة يتيح إمكانية تطويره بشكل سريع ومتكامل، بما يدعم إدخاله على خريطة الإنتاج في أقرب وقت، ويعزز مكانة مصر ضمن مناطق الاكتشافات الكبرى في البحر المتوسط.

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى احتياطي يصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الطاقة المصري، ويسهم في دعم الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز أمن الطاقة.

وشددت بوريص على أهمية وجود خطة واضحة واستراتيجية ملزمة للتعامل مع الإنتاج وصيانة الآبار بعد عمليات الحفر، مؤكدة أن أساليب التشغيل والصيانة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على إنتاجية الآبار على المدى الطويل، محذرة من أن أي أخطاء فنية قد تؤثر سلبًا على كفاءة الاستخراج وحجم الإنتاج.

كما لفتت إلى أن ارتفاع تكلفة عمليات التنقيب والحفر، خاصة في الآبار الأفقية، يتطلب إدارة دقيقة للعمليات وهندسة متقدمة للبترول، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المكتشفة، والحفاظ على سلامة الآبار والطبقات الجيولوجية المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن القرب الجغرافي من البنية التحتية الحالية لا يقتصر تأثيره على تسريع الإنتاج فقط، بل يفتح المجال أيضًا أمام مزيد من أعمال الاستكشاف في المناطق المجاورة، بما يسهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.