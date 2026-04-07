برلماني: اكتشاف إيني الجديد يدعم أمن الطاقة في مصر

أعرب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، عن تقديره لإعلان شركة إيني بشأن تحقيق اكتشاف جديد للغاز والمكثفات في منطقة امتياز التمساح بالبحر المتوسط.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هذا التطور يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح أن هذا الاكتشاف يمثل دفعة قوية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات تستدعي تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية لتأمين احتياجات الطاقة.

وأضاف أن المؤشرات الأولية التي كشفت عن وجود احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات تؤكد الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع الغاز الطبيعي في مصر، كما تعكس نجاح جهود البحث والاستكشاف التي بدأت تؤتي نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن الموقع القريب للحقل من البنية التحتية الحالية سيسهم في تسريع عمليات التنمية والإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالي البترول والغاز.

واختتم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الاكتشافات تبعث برسائل طمأنة للمواطنين وللأسواق العالمية، وتؤكد قدرة قطاع الطاقة المصري على تحقيق الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.