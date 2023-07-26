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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة مواد البناء تكشف حقيقة غلق مصانع بسبب الغاز.. فيديو

الأسمنت
الأسمنت

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

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أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 يوليو 2023

وأشار الزيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعا:  تم تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما ساعد على خفض الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وبشأن سعر الأسمنت، علق قائلا: سعر الأسمنت يصل للمستهلك بـ1900 و1800 جنيه، ولدينا فائضا كبيرا في المنتج.

واختتم قائلا: المشروعات القومية هي التي تستهلك مواد البناء، ولولا مشروعات الدولة لكانت أغلقت المصانع وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، وقطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا.

 

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم بعد تحويلها من العمل بالغاز، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر مواد البناء بنقص الغاز، متابعا:  تم تخفيض بعض الخطوط ولا توجد أي مشكلات في الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن بعض الشركات الكبرى ضخت كميات كبيرة من المنتجات مما ساعد على خفض الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الشركات الاستثمارية خفضت أسعارها إجباريا على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الشركات الحكومية بقيمة تتخطى 4 و5 آلاف جنيه.

وبشأن سعر الأسمنت، علق قائلا: سعر الأسمنت يصل للمستهلك بـ1900 و1800 جنيه، ولدينا فائضا كبيرا في المنتج.

واختتم قائلا: المشروعات القومية هي التي تستهلك مواد البناء، ولولا مشروعات الدولة لكانت أغلقت المصانع وانتهت وظائف نحو 3 ملايين عامل، وقطاع مواد البناء هو أهم قطاع اقتصادي الآن في مصر، والمصانع تعمل على مدار 24 ساعة ولم تغلق حتى في وقت كورونا.

شعبة مواد البناء الغرف التجارية الأسمنت مصانع الإسمنت الفحم

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