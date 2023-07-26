بسبب التكييف.. مصرع عامل صيانة سقط من أعلى عقار بالمهندسين

تسبب تكييف في مصرع عامل صيانة اثناء اصلاحه حيث سقط من اعلى عقار بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع عبد المنعم رياض متفرع من البطل أحمد عبد العزيز.

انتقل رجال الشرطة بقيادة مأمور قسم العجوزة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لعامل يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.