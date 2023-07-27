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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد حبوب الكركم .

من فوائد حبوب الكركم ما يلي:-
- علاج لمشاكل والتهابات المفاصل، ومخفف للآلام والأوجاع الناتجة عنها.
- تحسين عمل الجهاز الهضمي، وتخفيف التهابات واضطرابات المعدة وتخليصها من تراكم الغازات.
-  علاج وتسكين الآلام الناتجة عن الصداع والأوجاع الأخرى. القضاء على سموم المعدة.
-  القضاء على الخلايا السرطانية.
- تنظيم مواعيد الدورة الشهرية، والوقاية من سرطان الثدي، وحماية الجهاز التناسلي من مختلف المشاكل.
-  علاج التهابات القولون والقضاء عليها.
-  تنظيم معدل السكر في الدم، والوقاية من الأمراض الناجمة عنه، مثل: السمنة، وارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم.
-علاج مرض الزهايمر الذي يصيب العديد من الكبار في السن.
- علاج لبعض مشاكل البشرة والشعر، حيث يستخدم في العديد من الخلطات التجميلية، عن طريق تقليل نسبة افراز الدهون تحت طبقة الجلد، فعند خلطه مع عصير الليمون يعمل على تصفية الوجه وتخليصه من حب الشباب.
-  علاج حالات الإسهال المزمن والحاد.
- علاج الإمساك وتسريع عملية الإخراج والتبرز.
-  مضاد قوي للزكام والرشح والإنفلونزا، حيث يقضي على البكتيريا والالتهابات التي تواجه الجسم.
-  مهدئ للأعصاب، ويقضي على التوتر والعصبية بشكلٍ فعال.
-  مسكن ومعالج فعال وقوي للحروق والالتهابات المختلفة، عن طريق خلط كميةٍ من الكركم مع الصبار، ووضع الخليط على مكان الحرق.
- واقٍ طبيعي من الشيخوخة، فهو مضادٌ لتجاعيد الوجه والخطوط التي تظهر به عند العديد من الناس، من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من الكركم، مع أربع ملاعق صغيرة من الحليب، وأربع ملاعق صغيرة من عصير الطماطم، ثمّ وضع الماسك على البشرة مدّةً لا تقلّ عن ربع ساعة قبل غسله جيداً، ويستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً لإزالة التجاعيد بنجاح.
- التخلّص من الخلايا الميتة، ومقشرٌ فعال للبشرة، عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من الكركم المطحون، مع أربع ملاعق صغيرة من الماء، ثمّ وضع المزيج على البشرة مدّة ربع ساعة تقريباً، ثمّ عسل الوجه بالماء، وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
-  علاج مشكلة تساقط وتلف الشعر، والإكزيما، والصدفية، وقشرة الرأس بشكلٍ فعال وقوي، ويمكن استخدامه لصبغة الشعر وجعله بلون أصفر من خلال مزجه مع الزعفران.
-علاج مشكلة السمنة، حيث ينقص الوزن؛ لأنّه يمنح الشعور بالشبع ويُفقد الشهية لتناول الطعام.

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لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

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