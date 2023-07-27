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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: بيراميدز لن يحصل على بطولة قريبًا.. وكيف سنطلق بطولة النخبة في جدول مزدحم؟

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن كل نادٍ يبحث عن مصلحته، واتحاد الكرة هو من يدير اللعبة في مصر، ولا يجوز أن تكون هناك وصايا عليه من جانب القطبين الأهلي والزمالك.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك توتر دائم في العلاقات بين الأندية، وكل نادٍ أصبح يقف على (الواحدة) للمنافس، ويجب أن تطبق القوانين واللوائح على الجميع بغض النظر عن أسماء الفرق، العيب هنا ليس على الأهلي أو الزمالك لكن على اتحاد الكرة المسئول عن تطبيق اللوائح".

وأضاف: "الموسم المقبل مضغوط للغاية، فمتى سيتم إقامة بطولة السوبر وكأس النخبة التي يريدون إطلاقها في الموسم المقبل، بخلاف المباريات الدولية لمنتخب مصر، والبطولات المحلية الدوري والكأس وكأس الرابطة، من المستحيل اقامة كل هذه البطولات".

وواصل: "صياغة بيان بيراميدز لم تعجبني، من حقهم التوضيح والرد على أي شئ، لكن ما ذكروه بشأن الرد على المغرضين غير مقبول، طريقة البيان وصياغته صعبة".

وتابع: "نادي بيراميدز لن يحصل على بطولة، ومحمد الشيبي تخلى عنه لاعبو الفريق خلال مشاجرته مع حسين الشحات، بيراميدز لا يمتلك روح الجماعة، رغم امتلاكه لاعبين مميزين للغاية ومن أفضل اللاعبين الموجودين داخل الدوري المصري".

وأكمل: "قندوسي لاعب مميز ولكنه يحتاج للحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر، ولكن أعتقد أنه قريبا سيرحل عن النادي الأهلي".

وأتم: "ميمي عبدالرازق تأثر بالمفاوضات مع علي ماهر قبل لقاء المصري وسيراميكا في كأس الرابطة، وكان يجب تقديره بالشكل الأفضل، بدلا من إحداث الشرخ في العلاقة مع المدير الفني الذي قاد الفريق بشكل مميز خلال مواجهات الدوري".

اتحاد الكرة الأهلى الأهلي والزمالك الدوري المصري

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