خدع النادي .. رئيس إنبي يكشف تفاصيل هروب أحمد عيد للزمالك .. فيديو

قال أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبي، أن أحمد عيد لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك لصفوف الفريق البترولي، خدع إدارة النادي في مفاوضات تفعيل بند شرائه من نادي الزمالك.

وأضاف أيمن الشريعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن أحمد عيد لم ينجح في نادي الزمالك ولكن استطاع إظهار موهبته في نادي إنبي الذي أعاد اكتشافه من جديد، قائلاً: «اللاعب دماغه في الاحتراف، وأبلغنا أنا في المغرب ولما رجع مصر لم يحضر تدريبات الفريق وتفاجئنا به يتدرب في نادي الزمالك رغم تأكيده لنا خلال الموسم أنه مستمر معنا».

وأشار رئيس نادى إنبي إلى أن النادي لن يكتف بتقديم شكوى ضد أحمد عيد في لجنة الانضباط، بعد انقطاع التواصل معه، رغم تفعيل النادي بند الشراء اللاعب بعد انتهاء اعارته ومخاطبة النادي الزمالك لدفع قيمة الـ 3 ملايين جنيه.

وواصل الشريعي، أن نادي إنبي أكد في شكواه للجنة الانضباط عدم احترام اللاعب طبقا التعاقد المبرم بينه وبين النادي البترولي، وأنه تواجد في تدريبات الزمالك رغم عدم انتهاء مدة إعارته، قائلاً «مش فارق معايا أحمد عيد هيلعب فين ولن نقاتل لضم أحمد عيد لكننا نقوم بدورنا كإدارة».

وعن مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد نادر حواش قال الشريعي: «الزمالك لم يطلب ضم حواش وأن اللاعب لن يلعب في مصر سوي لنادي إنبي»، مشيراً أن النادي تلقي غرضين من البرتغال وإسبانيا لشراء محمد حمدي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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