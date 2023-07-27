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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في ضحايا سقوط طائرة من القوات الجوية

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها ،اليوم الخميس، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي، أن طاقم الطائرة المكون من شخصين لقى مصرعه، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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