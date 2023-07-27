عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

صدى البلد

إذا كنتي من محبي السلطات والمقبلات نقدم لكي اليوم سلطة الطحينة بالزبادي مناسبة للمشويات.

 
المقادير
علبه زبادي 
1/3 كوب طحينه
عصير ليمونه او (نصف ليمونه كبيره) 
ملعقة كبيرة خل
رشة فلفل اسود
ملح
ببريكا
مياه ساخنة    
رشة ثوم بودر 
رشة شطة اختياري
ملعقة بقدونس مفروم 
 

خطوات التحضير

في وعاء عميق تخلط الطحينة مع عصير الليمون و الخل و يضاف الملح البابريكا وفلفل اسود و الثوم البودرة و الشطة  على الطحينة و تقلب حتى تتجانس المكونات و يصبح القوام سميك.

 ثم يضاف الزبادي و يقلب جيدا حتي يمتزج تماما و تصبح خليط ناعم ثم يضاف القليل من الماء الساخن بالتدريج  اعلى الطحينة و قلبي جيدا حتى تختلط المياه مع الطحينة و تحصلي علي القوام المفضل لديكي ثم يضاف البقدونس المفروم و تقلب و تقدم بالهناء والعافية.
 

سلطة الطحينة سلطات عصير الليمون الزبادي البقدونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

بعد محاكمته.. إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن عفو بايدن عن نجله

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

ترشيحاتنا

لأول مرة .. مصر توقع عقد تنظيم بطولتى سلسة العالم للسباحه البارالمبية

ضربة روسية قاصمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحدود الجديدة لـ أوكرانيا

البيت الأبيض يكشف سبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ السعودية

روسيا تخطب ود أفريقيا.. وعود بحل أزمة الحبوب وهدية خاصة للمصريين

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

النيجر .. نهب مقر الحزب الحاكم وإحراقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزرق على الأسد.. شاهد فستان رضوى الشربيني يبهر متابعيها بالسوشيال ميديا

لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

هاني الناظر يكشف عن استخدام خاطئ لشمسية اليد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ