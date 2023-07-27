لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

إذا كنتي من محبي السلطات والمقبلات نقدم لكي اليوم سلطة الطحينة بالزبادي مناسبة للمشويات.



المقادير

علبه زبادي

1/3 كوب طحينه

عصير ليمونه او (نصف ليمونه كبيره)

ملعقة كبيرة خل

رشة فلفل اسود

ملح

ببريكا

مياه ساخنة

رشة ثوم بودر

رشة شطة اختياري

ملعقة بقدونس مفروم



خطوات التحضير

في وعاء عميق تخلط الطحينة مع عصير الليمون و الخل و يضاف الملح البابريكا وفلفل اسود و الثوم البودرة و الشطة على الطحينة و تقلب حتى تتجانس المكونات و يصبح القوام سميك.

ثم يضاف الزبادي و يقلب جيدا حتي يمتزج تماما و تصبح خليط ناعم ثم يضاف القليل من الماء الساخن بالتدريج اعلى الطحينة و قلبي جيدا حتى تختلط المياه مع الطحينة و تحصلي علي القوام المفضل لديكي ثم يضاف البقدونس المفروم و تقلب و تقدم بالهناء والعافية.

