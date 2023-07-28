نشر الباحث طلعت موريس بمركز للبحوث لوزارة للزراعة منشور جديد علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن تناول التين والزيتون .

وقال موريس " هل تعلم ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا أكل التين والزيتون معاً ؟

الكثير منا لم يتدبر المعاني والفوائد الرائعة من أكل التين والزيتون معا ، ولكن بعد أجراء دراسة حول فوائد أكل التين فقط، أو أكل الزيتون فقط، لم يتوصل العلماء لفوائد كثيرة تذكر، ألا بعد خلط التين والزيتون معا.



فوائد أكل التين والزيتون معا

ومن أهم فوائد وتأثير أكل التين والزيتون معا، هي:

1- خفض الكلسترول في الدم.

2 - يزيد الأخصاب عند النساء.

3 - يساعد على نضرة جسم الإنسان، ليصبح دائماً في حالة من الشباب.

4 - تعمل على إزالة أعراض الشيخوخة.

5 - التمثيل الغذائي.

6 - يساعد خلايا الجسم على أداء عملها بشكل جيد

7 - تعطي الجسم القدرة على العمل.

8 - يعالج الضعف الجنسي عند الرجال.

9 - تقوية القلب.

10 -ضبط النفس



هل بلغت من العمر الخمسين عاما ؟

هل تعرف انسان بلغ من العمر الخمسين عاما ويشتكى دائما من زيادة الكوليسترول فى الدم؟



فان تناول التين والزيتون يكون مادة الميثالونيدز هي المادة المسؤولة عن نضارة الجسم ليصبح دائما فى حالة من الشباب.

ويقوم المخ بأفراز هذ المادة من سن 15 سنة الى سن 35 سنة ثم تقل نسبة افراز هذه المادة بعد سن ال40

هل تفكرت فى هذا القسم بالتين والزيتون وارتباطه بخلق الانسان فى احسن تقويم ؟

هذا ما قاله فريق البحث اليابانى حيث قال ان المادة الفعالة الميثالونيدز الموجودة فى التين لا يكون تاثيرها فعال الا بخلطها مع المادة التى فى الزيتون.

وقال فريق البحث اليابانى ان النسبة التى تعطى افضل نتيجة هى حبة تين واحدة و7 حبات زيتون والغريب ان التين ذكر فى القرآن مرة واحدة اما الزيتون فذكر 6 مرات صريحة ومرة واحدة مبهمة



