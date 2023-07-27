عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة أتوبيس ركاب بشبرا الخيمة

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حبس مسجل خطر 45 يومًا للمرة الثالثة لاتهامه بسرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات وإخفائه فى القليوبية وكانت النيابة استعجلت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

الإعدام للمتهم بقتل سروجي سيارات بالخانكة بالقليوبية

إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالقليوبية خلال ساعات


وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حول قيامه بارتكاب واقعة السرقة بأنه فوجئ أثناء سيره بالشارع بأتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات داخله المفتاح الخاص به مع عدم تواجد السائق، فتمكن من قيادته والهرب، ثم توجه به إلى منطقة شبرا الخيمة حيث أخفاه تمهيدا لبيعه لأحد الأشخاص، وأرشد المتهم عن الأتوبيس، وتم ضبطه، وبسؤال السائق، وجه اتهاما للعاطل بالسرقة.


البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد تعرض أتوبيس تابع لإحدى الشركات للسرقة على يد مجهول، أثناء توقفه بالشارع وبفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية السارق، وتبين أنه مسجل خطر، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

شبر الخيمة القليوبية قسم شرطة أول شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية منطقة شبرا الخيمة محكمة شبر الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يُخَفِض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي إلى 220 درجة

بسبب الغياب.. إحالة العاملين فى 8 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

الإعدام للمتهم بقتل سروجي سيارات بالخانكة بالقليوبية

محافظ القليوبية: زراعة 20 فدانًا بمحاصيل مثمرة داخل مشروع الـ30 مليون بيضة

إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالقليوبية خلال ساعات

مجلس جامعة بنها يكرم الدكتور جمال سوسه لانتهاء فترة عمله

ترشيحاتنا

موسكو تسعى لاستقرار وأمن افريقيا.. كلمة الرئيس الروسي خلال قمة سان بطرسبرج

اعتداءات وضرب واعتقال.. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى

بيان عاجل من الكرملين بشأن مناقشة أزمة النيجر في القمة الروسية الإفريقية

الخيار الجيد والأوفر بنسبة 50% للكهرباء .. مميزات إستخدام المكيف الصحراوي

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. ننشر المصروفات وتفاصيل الحصول على منح

بوتين: الغرب يتهمنا بشكل منافق بالتسبب في أزمة الأسواق الغذائية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ