عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023| لم يحصل طالب على 100% ومفيش مجاميع فلكية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الاسبوع القادم ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وفي إطار متابعة آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 ، علم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، أنه لم يحصل أي طالب على مجموع 100% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023 مثلما كان يحدث في بعض السنوات الماضية .

وقالت المصادر : أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تخلو من المجاميع الفلكية ، لافتاً إلى أن مجاميع الطلاب عادت لمستواها الطبيعي منذ بدء تطبيق نظام اسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تعتمد على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .

وأفادت المصادر بأن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ستكون هذا العام أعلى من العام الماضي .

txt

ننشر تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2023 قبل اعتماد النتيجة

txt

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

أوائل الثانوية العامة 2023 

  • أوائل الثانوية العامة 2023 عددهم أكثر من 30 طالب وطالبة من محافظات مختلفة
  • معظم أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من المدارس خاصة
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من مدارس المتفوقين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من مدارس المكفوفين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من الدارسين بنظام الدمج .
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي”
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من محافظات مختلفة

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وبعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية .

نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

لن تستمر طوال الصيف.. تعرف على موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

الرابعة على الثانوية الأزهرية: والديَ سر تفوقي.. ونفسي أدخل كلية الطب

بالصور.. حنفي جبالي يعقد مُباحثات مُوسعة مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية

خمّنا وسرق عفش البيت | اعتراف مثير في جريمة قتل بحدائق القبة

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

صدفة أم مقصودة؟.. لقاء السيسي وبوتين يعيد للأذهان "لفتة 2019"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

هل أنت منهم؟| هؤلاء هم الممنوعون من تناول التين الشوكي.. استشارى يجيب

هل يمكن للأمهات الحوامل اللجوء إلى العلاج النفسي؟

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ