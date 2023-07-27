نتيجة الثانوية العامة 2023| لم يحصل طالب على 100% ومفيش مجاميع فلكية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الاسبوع القادم ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وفي إطار متابعة آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 ، علم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، أنه لم يحصل أي طالب على مجموع 100% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023 مثلما كان يحدث في بعض السنوات الماضية .

وقالت المصادر : أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تخلو من المجاميع الفلكية ، لافتاً إلى أن مجاميع الطلاب عادت لمستواها الطبيعي منذ بدء تطبيق نظام اسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تعتمد على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .

وأفادت المصادر بأن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ستكون هذا العام أعلى من العام الماضي .

أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الثانوية العامة 2023 عددهم أكثر من 30 طالب وطالبة من محافظات مختلفة

معظم أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من المدارس خاصة

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من مدارس المتفوقين

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من مدارس المكفوفين

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من الدارسين بنظام الدمج .

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي”

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من محافظات مختلفة

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وبعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية .