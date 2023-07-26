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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2023 قبل اعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة
أوائل الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 خلال ساعات ، بعد عودة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من رحلة عمل في تنزانيا واعتماد  نتيجة الثانوية العامة 2023 

وعلم موقع صدى البلد من كنترولات الثانوية العامة 2023 تفاصيل مهمة عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي :

  • معظم أوائل الثانوية العامة 2023 من المدارس الحكومية
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من المدارس خاصة
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من مدارس المتفوقين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من مدارس المكفوفين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل طلاب من الدارسين بنظام الدمج .
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023  تشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي”
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تشمل طلاب من محافظات مختلفة
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نتيجة الثانوية العامة 2023| بالأرقام .. ننشر نسبة النجاح في كل مادة

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"التصحيح خلص"| مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل

كيف يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2023 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟

  • تطلب وزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كنترولات الثانوية العامة
  • يجب أن يكون أوائل الثانوية العامة 2023 مصريين
  • يجب أن يكون أوائل الثانوية العامة 2023 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم ولا يمكن ان يكونوا من طلاب المنازل
  • يجب ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2023 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي
  • ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة
  • ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها
  • سوف تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب
  • يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة 2023 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين
  • يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

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