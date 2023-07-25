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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023| بالأرقام .. ننشر نسبة النجاح في كل مادة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يعيش طلاب الثانوية العامة 2023 حاليا حالة من القلق والرعب ، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي من المقرر إعلانها رسمياً الأسبوع المقبل .

وتنتهي اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في الكنترولات ، لتبدأ عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي ، ليتم عرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد عودته من تنزانيا نهاية الأسبوع الجاري. 

وبعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في الكنترولات ، وبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، ينشر موقع صدى البلد بالأرقام نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 في كل مادة.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

  • التاريخ : نسبة النجاح  90.2%  عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في مادة التاريخ بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

 

  • الجغرافيا : نسبة النجاح  91.6% ، و حصل على  95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

 

  •  اللغة العربية : نسبة النجاح تجاوزت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر في اللغة العربية 1.5% من عدد الطلاب.

 

  • اللغة الأجنبية الثانية : نسبة النجاح تجاوزت 91% ، وعدد الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

 

  • الكيمياء :  نسبة النجاح بلغت 88.9%  ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الكيمياء 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

 

  •  الفيزياء : نسبة النجاح بلغت 91% ، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الفيزياء نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

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