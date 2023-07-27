بسبب الحر.. انفجار منشأة ذخيرة حية في اليونان

قالت اليونان، اليوم الخميس، إن هناك انفجارات في منشأة ذخيرة بمنطقة نيا أنخيالوس وسط البلاد تزامنا مع الحرائق الكبيرة التي تمر بها البلاد.

بسبب موجات الحرارة الشديدة التي يشهدها العالم، عصفت حرائق الغابات باليونان بشكل كارثي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم إجلاء المزيد من المواطنين أمس الأربعاء من مناطق قريبة من فولوس ولمياء في وسط اليونان، وذلك بسبب تهديد اندلاع حرائق غابات جديدة. وقد تم إصدار أوامر الإجلاء في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشهد الحرائق استمرارها في جزر رودس وكورفو وإيفيا والتي شهدت وفاة أكثر من 40 شخصًا. وأكدت خدمة الإطفاء اليونانية أن شخصين قتلا في الحرائق بالقرب من فولوس، وهما مزارع وامرأة كانت تعيش في منزل متنقل.

وفي هذا الصدد، اتهم عمدة منطقة ثيساليا اليونانية، التي تضم فولوس، العمال بإشعال النار، وفقًا لقناة إلادا 24 الإخبارية. ويأتي هذا في ظل تقارير تفيد بأن بعض الحرائق نتجت عن أعمال تخريبية، فيما يعمل رجال الإنقاذ بجد للسيطرة على الحرائق المستمرة في اليونان.