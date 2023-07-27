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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: أنهينا القروض الدوارة.. وبرامج التمويل العقاري تعدت 400 مليون جنيه

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

أكد المحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أننا نسعى لإدخال الخدمات البنكية في الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن برامج التمويل العقاري تعدت 400 مليون جنيه.

وقال فاروق، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن لدينا خطة للتوسع للري الحديث في زراعة القصب، مؤكدا أن الري الحديث يوفر 40% من استهلاك المياه والكيماوي.

 

وتابع  رئيس البنك الزراعي المصري، أننا وضعنا خطة مع البنك المركزي لإعادة هيكلة القروض وأنهينا ما كان يسمى بالقروض الدوارة، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا أن يستمر البنك بالأسلوب القديم.

 

 دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك يلعب دورا في دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المسئولية المجتمعية. 
 

البنك الزراعي المصري الخدمات البنكية الجمعيات الزراعية برامج التمويل العقاري زراعة القصب

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