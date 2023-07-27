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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 | 91.3% نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الأولى

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا جديدا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023.

 

وأعلن بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص نتيجة الثانوية العامة 2023  ، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أن :

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023  في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت ضمن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، نسب النجاح في باقي المواد مؤكدةً انها كالتالي :

  • نسبة النجاح في امتحان مادة الجيولوجيا :  بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

 

  • نسبة النجاح  في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية : بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

 

  • نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع :  93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

 

وسبق وأن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد التالية :

  • التاريخ : نسبة النجاح  90.2%  عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في مادة التاريخ بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

 

  • الجغرافيا : نسبة النجاح  91.6% ، و حصل على  95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

 

  •  اللغة العربية : نسبة النجاح تجاوزت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر في اللغة العربية 1.5% من عدد الطلاب.

 

  • اللغة الأجنبية الثانية : نسبة النجاح تجاوزت 91% ، وعدد الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

 

  • الكيمياء :  نسبة النجاح بلغت 88.9%  ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الكيمياء 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

 

  •  الفيزياء : نسبة النجاح بلغت 91% ، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في امتحان الفيزياء نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 

يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي مباشرةً .

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

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