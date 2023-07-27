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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن دعمه لرئيس النيجر.. ويدين أية محاولة للانقلاب

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه يدعم بشدة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر.

وأدان البيت الأبيض بشدة، خلال تصريحات صحفية، أية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأشار إلى أنه يواصل مراقبة الوضع في النيجر، كما يحث الأمريكيين هناك على أخذ الحيطة والحذر.

ومن جانبها، دعت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات صحفية، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإلى احترام سيادة القانون.

وأكدت، أنها تفهم أن رئيس النيجر محمد بازوم محتجز في مقر إقامته.

وتابعت: سنواصل مراقبة الموقف في النيجر وإجراء التعديلات المناسبة عند الضرورة.

البيت الأبيض الخارجية الأمريكية رئيس النيجر محمد بازوم انقلاب النيجر

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