البيت الأبيض يعلن دعمه لرئيس النيجر.. ويدين أية محاولة للانقلاب

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه يدعم بشدة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر.

وأدان البيت الأبيض بشدة، خلال تصريحات صحفية، أية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأشار إلى أنه يواصل مراقبة الوضع في النيجر، كما يحث الأمريكيين هناك على أخذ الحيطة والحذر.

ومن جانبها، دعت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات صحفية، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإلى احترام سيادة القانون.

وأكدت، أنها تفهم أن رئيس النيجر محمد بازوم محتجز في مقر إقامته.

وتابعت: سنواصل مراقبة الموقف في النيجر وإجراء التعديلات المناسبة عند الضرورة.