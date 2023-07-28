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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023| نجاح مالي ضخم

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الثور .. حظك اليوم الخميس 27 يوليو 2023: مشكلة صحية

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

يمكن للمصروفات غير المرئية أن تقلل من دخلك ويجب أن تدخر ثروتك ليوم صعب، ستكون حياتك العاطفية مثمرة اليوم، من الناحية المهنية ، أنت جيد وستكون الصحة أيضًا عادلة لك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستكون علاقتك في الغالب خالية من المشاكل، سيكون شريكك داعمًا ومهتمًا، على الرغم من أنكما تتشاركان علاقة جيدة مع الحبيب ، إلا أنك تحتاجين إلى معرفة أن اليوم ليس الوقت المناسب لتأسيس عائلة جديدة.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

حافظ على صحتك اليوم عن طريق تخطي الكحول والتبغ، يجب أن يكون نظامك الغذائي غنيًا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، قد تصاب بعض الإناث بمشاكل في أمراض النساء في النصف الأول من اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يجب على المنضمين الجدد أن يكونوا دبلوماسيين اليوم وأن يتجنبوا مواجهة الكبار في الفريق، أولئك الذين يحرصون على ترك وظيفة سيجدون وظيفة جديدة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

اليوم ليس من الجيد اتخاذ قرارات مالية كبيرة، تجنب إقراض المبالغ الكبيرة وتقديم المساعدة المالية ما لم يكن ذلك ضروريًا، على الرغم من نجاح رواد الأعمال في جمع الأموال للأعمال التجارية ، فقد لا يتمكن المحترفون من رؤية نجاح مالي ضخم.

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