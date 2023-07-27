عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر أعماله قبل وفاته.. مشاركة أحمد خليل في فيلم حاسب تحلم

حاسب تحلم
حاسب تحلم

يعرض فيلم “حاسب تحلم” عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” الأحد القادم.

 

ويشارك الفنان الراحل أحمد خليل، في العمل حيث يعد العمل الأول الذي يعرض له بعد وفاته.

 

وانتهى المخرج محمد ربيع من تصوير المشاهد الخارجية الأخيرة لفيلم "حاسب تحلم"، والذي يجمع في بطولته محمود ماجد مع شقيقه هشام ماجد وليلى عز العرب وأحمد خليل.

ويعد الفيلم المنتظر أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة مع سيطرة السوشيال ميديا بشكل يهدد حياتهم، مثلما أوضح محمد ربيع،  حيث يتحول حلم أي شخص لحقيقة تؤثر على واقعه،  وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها،  مع استحواذ كامل للعالم الافتراضي لمواقع السوشيال ميديا على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم،  في تجربة درامية مختلفة عن السائد في عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.

 

كما أضاف ربيع أنه انتهى بالفعل من كافة مشاهد الفيلم رغم الصعوبات الحالية مع الإجراءات الاحترافية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس كورونا،  وينشغل حاليا بعمليات المونتاج واختيار الأغنية الدعائية للفيلم التي من المقرر أن تطلق بشكل دويتو أحد نجوم الأغنية الشعبية،  مشيرا لكون فكرة الفيلم نفسها ربما تكون غريبة على عالم الأفلام المصرية،  ويعد الفيلم بطولة جديدة للفنان محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد.

 

ويجمع "حاسب تحلم" توليفة من نجوم الدراما،  منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل،  كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر ومن إنتاج "إنه"، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويقوم بتنفيذ الإنتاج عبد الرحمن الجرواني ويقوم بمهمة إدارة التصوير معتز إبراهيم، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

 

ويعد فيلم "حاسب تحلم" مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع،  ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقي ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول "مكتوب"، منذ سنتين،  كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية في مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية "وإيه يطمن" للفنان هاني عادل.

حاسب تحلم اليوتيوب الفنان الراحل أحمد خليل محمود ماجد السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

بعد محاكمته.. إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن عفو بايدن عن نجله

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

موضوعات متعلقة

كريم فهمي ينتهي من كتابة فيلم ألذ أعدائي

رامي صبري يطرح أغنية كعبك علي.. فيديو

محمد هنيدي وشارموفرز يطرحان طبطبلي من فيلم مرعي البريمو

إنجي علي تستضيف بيومي فؤاد في برنامج أسرار النجوم.. اليوم

المطربة بوسي في عزاء وليد فطين .. فيديو

بعد تصدرهما التريند .. معلومات لا تعرفها عن محمود ومي في "ريفو"

حمزة نمرة يطرح أغنيتي «غروب» و«إسكندرية»

محمود العسيلي يطرح أغنية "كدة كدة بايظة"

ترشيحاتنا

لتجنب تأثير التغيرات المناخية.. شعبة الخضروات تقدم روشتة للتعامل مع المنتجات الزراعية

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

لأول مرة .. مصر توقع عقد تنظيم بطولتى سلسة العالم للسباحه البارالمبية

ضربة روسية قاصمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحدود الجديدة لـ أوكرانيا

البيت الأبيض يكشف سبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ السعودية

روسيا تخطب ود أفريقيا.. وعود بحل أزمة الحبوب وهدية خاصة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزرق على الأسد.. شاهد فستان رضوى الشربيني يبهر متابعيها بالسوشيال ميديا

لكمية أكبر.. طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

هاني الناظر يكشف عن استخدام خاطئ لشمسية اليد

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ